Врач рассказал о неожиданных методах борьбы с утренними отеками

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Вода, а также продукты с содержанием калия и магния могут быть полезны в борьбе с утренними отеками. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

По его словам, часто утренние отеки появляются после употребления на ночь еды, содержащей много сахара и соли.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью.

Также выведение лишней жидкости стимулируют продукты, богатые калием и магнием. "Это любая зелень, например петрушка и укроп, капуста. Огурец тоже подойдет. Это сухофрукты и орехи. Они будут выводить лишнюю воду и бороться с отечностью", – заключил Арзамасцев.

Ранее были названы недуги, которые способны провоцировать отеки ног. В частности, с таким симптомом могут сталкиваться те, кто страдает от варикозного расширения вен нижних конечностей. Также проблема отечности ног встречается у пациентов с сердечной недостаточностью. Кроме того, подобный эффект может появиться при приеме определенных лекарственных препаратов.

