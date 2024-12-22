Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 декабря, 22:30

Политика

Российские войска освободили населенные пункты Красное и Лозовая

Российские войска освободили населенные пункты Красное и Лозовая

Путин заявил, что Россия будет двигаться вперед

Российские силы продвинулись в ДНР

Путин заявил, что ВС РФ возвращают территории квадратными километрами

ВС РФ заняли три населенных пункта в ДНР

США оказались близки к остановке работы правительства

Генерал-лейтенанта Кириллова посмертно наградили звездой Героя России

Белый дом обвинил Трампа в возможной приостановке работы госучреждений США

Военные ВС РФ вытесняют противника с территории Курской области

Конгресс США не поддержал проект временного бюджета страны

Российские войска освободили сразу два населенных пункта – Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области. Бойцы также активно теснят противника в Курской области.

За сутки ВСУ потеряли более 1,5 тысяч боевиков и десятки единиц техники, разгромлен танк Леопард немецкого производства. Солдаты продолжают разминирование освобожденных территорий.

О том, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавидеоЛариса СоколоваДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика