Российские войска освободили населенные пункты Красное и Лозовая

Российские войска освободили сразу два населенных пункта – Красное в ДНР и Лозовую в Харьковской области. Бойцы также активно теснят противника в Курской области.

За сутки ВСУ потеряли более 1,5 тысяч боевиков и десятки единиц техники, разгромлен танк Леопард немецкого производства. Солдаты продолжают разминирование освобожденных территорий.

О том, что сейчас происходит на линии боевого соприкосновения – в эфире телеканала Москва 24.