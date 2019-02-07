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10:31

Названа самая популярная песня у россиян в новогодние праздники

общество Новый год

10:31

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Фото: кадр из клипа "Рюмка водки на столе" Григория Лепса

Жители России в новогодние праздники чаще всего исполняли в караоке песню Григория Лепса "Рюмка водки на столе", свидетельствуют данные сервиса "Караоке" цифрового ТВ МГТС в Москве и цифрового ТВ фиксированной сети МТС по России.

Сервис насчитывает семь тысяч композиций российских и западных исполнителей, однако именно песня Лепса стала хитом новогодних праздников. Второе место заняла композиция Limp Bizkit My Generation. Ее в четыре раза реже выбирали, чем "Рюмку водки на столе", рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе МГТС.

В пятерку самых популярных песен вошли композиции "Розовое вино" (Элджей &Feduk), "Вальс-Бостон" Александра Розенбаума и "320 ударов" Николая Баскова.

Самой сложной для исполнения стала песня "Омар Хайям" певицы Ханны. Россияне допевали ее до конца лишь в одном из 12 случаев.

Ранее в МГТС назвали самые популярные фильмы у россиян в новогодние праздники. Рейтинг возглавила рождественская комедия "Один дома" с Маколеем Калкиным в главной роли. В топ-5 вошли "Елки 5", "Дэдпул 2" и "Джуманджи: Зов джунглей".

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общество Новый год

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