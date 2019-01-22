Почти 40% россиян остались недовольны новогодними праздниками

38% россиян остались недовольны тем, как провели новогодние праздники. Соответствующие данные предоставил порталу Москва 24 по результатам опроса сервис Rabota.ru.

Респонденты объясняли свое огорчение тем, что им было тоскливо, не хватило количества выходных, атмосферы праздника и денег на яркий досуг, а некоторым и вовсе отдохнуть не удалось. "Скукота", "Праздника не ощутила", "Хотелось бы путешествовать по миру", "Было одиноко", "Все праздники прошли на работе", "Маленькая зарплата не позволяет полноценно почувствовать полноту и широту праздника", сетовали россияне.

Ответы на вопрос "Где вы провели длинные новогодние выходные?"

При этом 77% провели каникулы дома, и только восемь – отправились путешествовать. Почти половина респондентов (48%) причиной такого отдыха называет отсутствие финансовой возможности путешествовать. "Хотела улететь в теплые страны, но с учетом роста цен на все, это уже излишество", – объясняет участница опроса.

При этом около трети не покидали пределов родного города на праздниках по собственной инициативе: 35% предпочитают отдыхать в привычной обстановке. "Просто я хотел быть дома, и у меня это получилось", – объясняет один из опрошенных.

Ответы на вопрос "Что больше всего повлияло на ваше решение провести новогодние выходные дома?"

62% все же остались довольны своими "длинными" выходными. Россияне отмечают, что домашний отдых помог им восстановить силы, провести больше времени с близкими и закончить дела, на которые в рабочий период не хватало времени. "Наконец-то я выспалась и завершила ремонт", – рассказывает участница опроса. "Было весело и хорошо с семьей", – признается один из респондентов.

Те, кто уехал на праздники из дома, также остались довольны отпуском. "Встретить Новый год на теплом море – супер!", "Люблю тишину природы", – поделились опрошенные.

Некоторые признавались, что для них новогодние праздники – это "единственная возможность нормально отдохнуть за год".

В опросе приняли участие 1000 экономически активных граждан старше 18 лет, проживающих в различных регионах России.