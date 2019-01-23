Названы популярные у москвичей фильмы в новогодние праздники

Фото: кадр из фильма "Один дома", режиссер Крис Коламбус

В новогодние праздники москвичи смотрели "Один дома" чаще любых других фильмов. Популярная рождественская комедия остается лидером по числу запросов уже второй год подряд, сообщили в пресс-службе МГТС со ссылкой на аналитику сервиса "Видео по запросу".

Картина "Один дома", вышедшая почти 30 лет назад, сохранила первенство и в минувшие новогодние праздники, отметили в пресс-службе. По данным исследования, этот фильм смотрели втрое чаще, чем новинки 2018 года: "Веном", "Миссия невыполнима: Последствия" и "Монстры на каникулах 3: Море зовет".

В десятку наиболее популярных фильмов для просмотра на новогодних каникулах также попали "Елки 5", "Дэдпул 2", "Джуманджи: Зов джунглей", а также "Хищник", "Альфа" и "Поиск". Уточняется, что в праздники пользователи потратили на просмотр видеоконтента примерно десять тысяч часов. Они посмотрели в общей сложности свыше 20 тысяч фильмов, что в 1,5 раза больше, чем в обычные дни.

Согласно аналитике сервиса "Видео по запросу", москвичи особенно активно смотрели фильмы 31 декабря, 1 и 7 января. "Любимыми жанрами стали комедии, семейное кино и фантастика", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".

По результатам опроса сервиса Rabota.ru, почти 40% россиян остались недовольны новогодними праздниками. Они объясняли свое огорчение тем, что им было тоскливо, не хватило количества выходных, не было атмосферы праздника и денег на интересный досуг, например, путешествия.