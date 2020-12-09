Названы самые популярные сериалы 2020 года

Фото: стоп-кадр из сериала "Бумажный дом", 4 сезон, 2020 год, реж. – Хавьер Кинтас, Кольдо Серра, Алекс Родриго

Крупнейшая база данных о кинематографе IMDb назвала фильм "Пацаны" самой популярной картиной текущего года, сообщает "Газета.ру".

На втором месте в рейтинге оказалась драма "Бумажный дом". За ней следом расположились фильмы "Тьма" режиссера Жауме Балагеро и "Озарк" Джейсона Бейтмана.

В список популярных фильмов также попали картины "Мандалорец", "Ход королевы", "Академия "Амбрелла", "Мир Дикого Запада", "Ведьмак" и "Корона".

Ранее стало известно, что комедия "Холоп" стала самой популярной среди российских зрителей в 2020 году. Рейтинг был сформирован на основе поисковых запросов в Google. В топ-5 также вошли картины "Джентльмены", "Довод" и "Союз спасения".