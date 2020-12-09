Составлен рейтинг самых популярных фильмов 2020 года

Фото: стоп-кадр из фильма "Холоп", 2019 г., реж. – Клим Шипенко

Комедия "Холоп" стала самой популярной среди российских зрителей в 2020 году. Рейтинг был сформирован на основе поисковых запросов в Google, сообщают "Дни.ру".

Второе место в рейтинге заняла картина Гая Ричи "Джентльмены". За ней идут боевик "Довод" Кристофера Нолана и фильм "Союз спасения".

В топ-10 также вошли фильмы "Лед 2", "Вторжение", "После. Глава 2", мультфильм "Холодное сердце 2", а также ленты "Маленькие женщины" и "1917".

Ранее стало известно, что мини-сериал "Ход королевы" стал самым популярным в истории стримингового видеосервиса Netflix. За 28 дней сериал посмотрели 62 миллиона пользователей.