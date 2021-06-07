Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сбой произошел в работе сервисов Mail.ru. Об этом говорится на портале Downdetector.

Больше всего пользователей (64%) заявили о проблемах в работе почтового сервиса, еще 28% пожаловались на работу сайта и около 7% не смогли зайти в учетную запись.

В основном жалобы поступают от пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Челябинска и Новосибирска.

На прошлой неделе о сбое сообщали пользователи YouTube из США. Около 76% пользователей сервиса жаловались на проблемы с просмотром видео, 18% заметили неполадки в работе сайта, около 4% из них не могли войти в свою учетную запись.

