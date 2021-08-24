"Яндекс Go" устраняет сбой в работе сервиса

Пользователи "Яндекс Go" могут испытывать сложности с доступом к сервису, специалисты работают над устранением проблемы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"У ряда пользователей могут возникать кратковременные трудности с доступом к сервису "Яндекс Go". Наши специалисты работают над устранением сложностей. Приносим извинения за неудобства", – говорится в сообщении.

Как свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи "Яндекса" в России сообщают и о сбоях в работе других сервисов компании, в частности сайта и электронной почты. На 09:58 по московскому времени было зафиксировано 206 жалоб.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа и других городов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.