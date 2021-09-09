Клиенты "Билайна" пожаловались на сбой в работе оператора

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Пользователи "Билайна" сообщают о проблемах в работе сотового оператора. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По состоянию на 15:18 мск зафиксировано 295 жалоб от абонентов. На сбои жалуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда и некоторых других городов.

39% пользователей отмечают проблемы с доступом в интернет, 22% жалуются на полное отсутствие связи.

Накануне произошел сбой в работе мессенджера Telegram. К 09:03 мск поступило 215 жалоб. 75% пользователей сообщали о неполадках при подключении. Жалобы поступали из России, Германии, с Украины и других стран.

