"ВКонтакте" восстановила работу после кратковременного сбоя

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В России наблюдались сбои в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом говорится на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 15:04 по московскому времени был зафиксирован 8 591 отчет о неполадках. Чаще всего сообщалось о сбоях в работе сайта соцсети (89%), у 9% возникали проблемы со входом, а 2% писали о сбоях при отправке сообщений. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве и Санкт-Петербурге.

К настоящему моменту социальная сеть уже устранила неполадки.

"У пользователей веб-версии могли наблюдаться временные сложности с загрузкой некоторых разделов, но мы оперативно восстановили работу", – говорится в сообщении.

Ранее сбой произошел в работе социальной сети Instagram. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.