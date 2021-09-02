Сбой произошел в работе соцсети Instagram

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В работе социальной сети Instagram произошел сбой. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга, свидетельствуют данные портала Downdetector.ru.

Масштабные сбои в работе соцсети начались около в 14:20 по московскому времени. Согласно данным, 65% жалуются на проблемы с загрузкой, у 23% есть трудности при попытке входа, 13% пользователей не могут загрузить веб-сайт.

Ранее отчеты о проблемах поступали из США, Канады, Австралии, Филиппин и Новой Зеландии.

До этого крупный сбой в работе Instagram произошел в июле. Тогда жалобы на работу соцсети поступили из США, Канады, Бразилии, Аргентины и Великобритании.