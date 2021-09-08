Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, о проблемах сообщают пользователи из разных стран. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

К 09:03 по московскому времени сервис зарегистрировал 215 жалоб. 75% пользователей сообщили о неполадках при подключении, 25% пожаловались на проблемы при отправке сообщений.

Жалобы продолжают поступать от пользователей из России, Германии, с Украины и других стран.

Ранее крупный сбой в работе Telegram произошел 9 августа. Тогда о проблемах сообщали жители России, Украины, Белоруссии и других стран.