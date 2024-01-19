Эксперт по кибербезопасности рассказал, какой пароль трудно взломать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Надежный пароль должен состоять из бессмысленного набора букв и цифр. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

"Лучше использовать для пароля какой-то бессмысленный набор букв и цифр. Комбинация должна быть достаточно длинная, не меньше 8 символов", – советует он.

Гораздо менее надежным считается пароль, состоящий из слова или их комбинации.





Алексей Раевский генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Самый популярный способ узнать пароль – это атака по словарю. Когда из него берутся слова, причем с различными модификациями. И злоумышленниками производится попытка подставить их в качестве пароля. Несколько тысяч вариантов сейчас можно перебрать за доли секунд. Поэтому использовать какое-то слово, которое есть в словаре, и комбинации из таких слов категорически нельзя.

Кроме того, для безопасности рекомендуется не применять один и тот же пароль для разных сервисов. Для входа в каждую соцсеть или электронную почту он должен быть свой.

Ранее россиянам рассказали, от каких сообщений стоит избавиться на телефоне. По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, устройство следует почистить от сервисных оповещений, которые содержат коды авторизации для соцсетей, временные пароли и так далее. Кроме того, во входящих или в черновиках не рекомендуется хранить персональные данные или информацию, способную навредить репутации владельца гаджета или его близких.

