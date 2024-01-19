19 января, 13:51Безопасность
Эксперт по кибербезопасности рассказал, какой пароль трудно взломать
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Надежный пароль должен состоять из бессмысленного набора букв и цифр. Об этом Москве 24 рассказал генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.
"Лучше использовать для пароля какой-то бессмысленный набор букв и цифр. Комбинация должна быть достаточно длинная, не меньше 8 символов", – советует он.
Гораздо менее надежным считается пароль, состоящий из слова или их комбинации.
Кроме того, для безопасности рекомендуется не применять один и тот же пароль для разных сервисов. Для входа в каждую соцсеть или электронную почту он должен быть свой.
Ранее россиянам рассказали, от каких сообщений стоит избавиться на телефоне. По словам гендиректора АНО "Цифровые платформы" Арсения Щельцина, устройство следует почистить от сервисных оповещений, которые содержат коды авторизации для соцсетей, временные пароли и так далее. Кроме того, во входящих или в черновиках не рекомендуется хранить персональные данные или информацию, способную навредить репутации владельца гаджета или его близких.
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