Бастрыкин обратил внимание на дерзкие проявления экстремизма со стороны мигрантов

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Иностранные граждане, проживающие на территории России, стали совершать более дерзкие экстремистские преступления, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Такая тенденция представляет серьезную угрозу общественной безопасности, считает он, добавляя, что и число преступлений террористической направленности со стороны мигрантов также начало расти.

"Ими совершено 253 преступления террористического характера", – цитирует Бастрыкина ТАСС.

Глава СК РФ указал, что зачастую мигранты, совершающие преступления, находятся в России нелегально, свободно перемещаются по территории страны и регулярно нарушают правила миграционного законодательства.

С 5 февраля в России начал действовать режим высылки нелегальных мигрантов. Реестр будет опубликован на портале МВД РФ. Граждане будут в нем находиться до их выдворения (депортации или самостоятельного выезда) из РФ либо до урегулирования правового положения на территории страны.

В частности, поводом для включения в перечень могут стать истечение срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента, разрешения на работу, трудового договора и сокращение срока временного пребывания.