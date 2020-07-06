Конкурс "Новая волна" отменили из-за коронавируса

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Конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна – 2020", который должен был пройти в Казани, отменен. Об этом сообщает РИА Новости.

"XIX Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна – 2020", проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменен по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире", – сообщили организаторы.

Основатель конкурса Игорь Крутой заявил, что окончательное решение по данному вопросу несколько раз переносилось, поскольку оргкомитет рассчитывал на стабилизацию ситуации. Однако было достигнуто понимание того, что пригласить зарубежных участников и подчеркнуть тем самым международный характер конкурса не удастся.

Крутой подчеркнул, что не состоятся все концерты, включенные в общую программу мероприятия.

В начале июля Роспотребнадзор представил методические рекомендации по организации конгрессной и выставочной деятельности в России после пандемии коронавируса.

