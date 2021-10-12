В Сети появился дебютный трейлер фильма "Один дома"

Видео: youtube.com/20th Century StudiosКиностудия 20th Century Studios опубликовала трейлер фильма "Один дома". Премьера картины запланирована на 12 ноября 2021 года.
В трейлере появляются главные герои перезагрузки. Как и в классической версии, мальчик остается дома один и пытается противостоять паре грабителей. Он устраивает злоумышленникам ловушки по всему дому.
Одно из отличий оригинальной картины от ремейка заключается в том, что грабителями станет семейная пара.
Главные роли в фильме исполнили Арчи Йейтс, Элли Кемпер, Роб Делани и другие звезды. Кроме того, в новом фильме "Один дома" появятся актеры, сыгравшие в первой версии картины. Так, Девин Рэтрей, сыгравший родственника Кевина Маккаллистера Базза, исполнит роль полицейского.
Ранее студия Bazelevs сообщила о старте съемок восьмой части "Елок". Продолжение культовой новогодней комедии будет состоять из нескольких новелл. Отличительной особенностью новой картины станет тот факт, что все истории в фильме основаны на реальных событиях.
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