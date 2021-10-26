Звезда "Мумии" Брендан Фрейзер сыграет в фильме "Бэтгерл"

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Американский актер Брендан Фрейзер, известный по участию в кинотрилогии "Мумия", исполнит роль антагониста в супергеройской картине "Бэтгерл". Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Предполагается, что Фрейзер предстанет перед зрителями в образе суперзлодея Светлячка, который будет противостоять главной героине в исполнении Лесли Грейс.

Подробности сюжета предстоящего фильма пока не разглашаются, однако известно, что его режиссерами стали Адиль Эль Арби и Билал Фалла, снявшие картину "Плохие парни навсегда". Автором сценария "Бэтгерл" стала Кристина Ходсон.

Ранее гендиректор кинокомпании Warner Bros. Энн Сарнофф заявила, что студия готова приступить к съемкам новой части "Матрицы", если соответствующее решение примет режиссер Лана Вачовски. Также компания планирует снять продолжения "Отряда самоубийц", "Дюны" и "Клана Сопрано".