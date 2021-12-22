Фильм "Дюна" претендует на четыре "Оскара"

Фото: кадр из фильма "Дюна"; режиссер – Дени Вильнев; производство – Legendary Pictures

Фантастический фильм "Дюна" режиссера Дени Вильнева претендует на получение кинопремии "Оскар" в четырех номинациях. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Картину выдвинули на премию в номинациях "Лучший грим и прически", "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший звук" и "Лучшая музыка".

Полный список номинаций на "Оскар" будет оглашен 8 февраля, а сама церемония награждения должна пройти 27 марта.

Вильнева также выдвинули на премию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за фильм "Дюна". Церемония пройдет 9 января 2022 года.

