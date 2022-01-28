Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Стали известны лауреаты кинопремии "Золотой орел". Главную награду – приз за лучший фильм – получила картина Михаила Локшина "Серебряные коньки", передает ТАСС.
Награду вручал народный артист РСФСР Сергей Шакуров. Сам он также получил почетную премию за вклад в российский кинематограф.
"Если кому-то из молодых это будет полезно, хочу сказать, чтобы вы никогда не сдавались и верили в свое дело, и вы обязательно в конце концов победите", – сказал он.
Награду за лучшую режиссуру получил Глеб Панфилов, снявший фильм "Иван Денисович". За лучшую музыку в фильме "Белый снег" отмечен композитор Алексей Айги.
Лауреатом премии за лучшую женскую роль стала актриса Мария Аронова, сыгравшая в картине "Пара из будущего". Приз за лучшую мужскую роль вручили Филиппу Янковскому, снявшемуся в фильме "Иван Денисович".
"Я эту работу посвятил своей маме, потому что я подсознательно играл дедушку Сашу – маминого папу. А приз этот я хочу посвятить всем тем людям, которые сгинули во время войны и после войны в лагерях", – сообщил Янковский.
Награда за роль второго плана досталась Ирине Горбачевой, сыгравшей в ленте "Огонь". Актриса призналась, что приз для нее стал настоящей неожиданностью.
"Я в фильме только тужилась, кашляла, кричала и боялась. Это было очень сложно, я не хотела этого делать. И если я натужилась на "Золотого орла", простите за такую формулировку, это интересно", – пошутила Горбачева.
В прошлом году главной награды премии "Золотой орел" удостоилась картина "Блокадный дневник" Андрея Зайцева. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.
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