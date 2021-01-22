Фильм Андрея Зайцева "Блокадный дневник" удостоили премии "Золотой орел"

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Картина "Блокадный дневник" Андрея Зайцева удостоилась кинопремии "Золотой орел". Об этом сообщает ТАСС.

Картину режиссера наградили в главной номинации, "Лучший фильм".

"Это очень ответственный момент, уникальная премия, о которой можно только мечтать, стремиться. <…> "Блокадный дневник", – объявила режиссер Светлана Дружинина.

События фильма разворачиваются в первую зиму периода блокады Ленинграда. Сценарий фильма написан по мотивам произведений Ольги Берггольц, Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам – главная героиня идет через город к отцу, с которым намерена помириться перед смертью.

Церемония награждения победителей премии "Золотой орел" состоялась в пятницу, 22 января, на киностудии "Мосфильм".

Ранее стала известна дата вручения театральных премий "Золотая маска". Организаторы сообщили, что церемония состоится 22 апреля в концертном зале парка "Зарядье".

