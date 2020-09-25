Названа главная российская актриса десятилетия

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Рейтинг главных российских актрис десятилетия, составленный ресурсом "Бюллетень кинопрокатчика", возглавила Светлана Ходченкова, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что за последние десять лет артистка снялась в наибольшем количестве фильмов. Также она стала обладателем премии "Золотой орел" за роль в фильме Алексея Германа-младшего "Довлатов" и приняла участие в зарубежных проектах "Шпион, выйди вон" и "Росомаха: Бессмертный".

Следующей в списке оказалась Александра Бортич, сыгравшая в сериале "Полицейский с Рублевки", фильмах "Холоп" и "Я худею". Третьей стала обладательница "Золотого орла" и "Ники" Елена Лядова.

Ранее в Великобритании составили рейтинг худших концовок сериалов в истории телевидения. На первое место автор рейтинга Луи Чарльтон поставил нашумевший проект HBO "Игра престолов". По мнению критика, последний сезон шоу не мог похвастаться последовательностью, а также выдержанной стилистикой.