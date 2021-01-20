Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Церемония вручения театральных премий "Золотая маска" состоится 22 апреля в концертном зале парка "Зарядья". Об этом сообщается на сайте премии.

"22 апреля 2021 года, 19:00, концертный зал "Зарядье". Торжественная церемония вручения театральных премий "Золотая маска", – заявили представители премии.

19 января в Центре имени Мейерхольда состоялся спектакль "Черная книга Эстер". Он раскрывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему, принимающую разные формы на разных этапах истории человечества. Спектакль провели в рамках "Недели памяти", посвященной жертвам геноцида, организованного нацистами в годы Великой Отечественной войны.