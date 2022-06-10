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Культура

17:02

Новые номинации появились в премии "Грэмми"

культура

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пять новых номинаций учредили организаторы музыкальной премии "Грэмми", сообщается на сайте премии.

В 2023 году к существующим категориям добавятся:

  • "Лучший саундтрек к играм";
  • "Лучший альбом в жанре spoken word";
  • "Лучшее выступление в жанре американа";
  • "Лучший автор песен";
  • "Лучшее выступление в жанре альтернатива".

Также в 2023 году Национальная академия искусства и науки звукозаписи вручит специальную награду "Лучшая песня для перемен в обществе".

64-я церемония вручения музыкальной премии "Грэмми" состоялась 4 апреля. В категории "Лучший альбом года" награду получил исполнитель Джон Батист с пластинкой We Are.

За победу в этой номинации, помимо него, боролись также Джастин Бибер, Билли Айлиш, Тэйлор Свифт, Канье Уэст и дуэт Тони Беннета и Леди Гаги. Последние получили награду в номинации "Лучший традиционный поп-альбом" за композицию Love for Sale.

В категориях "Песня года" и "Лучшая запись года" награду завоевала композиция рэп-дуэта Silk Sonic под названием Leave The Door Open.

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