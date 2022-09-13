Названы имена победителей премии "Эмми-2022"

Фото: АР/Danny Moloshok/Invision for the Television Academy

Международная телевизионная премия "Эмми" огласила список победителей 2022 года. 74-я церемония состоялась в Лос-Анджелесе.

В номинации "Лучший драматический сериал" признали проект "Наследники". Сериал "Тед Лассо" признали "Лучшим комедийным сериалом". "Белый лотос" завоевал награду как "Лучший мини-сериал или антология".

Лучшим драматическим актером был признан Ли Джон Джэ, сыгравший главную роль в "Игре в кальмара", актрисой – Зендея, исполнившая Ру Бенннет во втором сезоне "Эйфории". Отмечается, что Зендея уже становилась обладательницей премии за ту же роль в первом сезоне.

Лучшим комедийным актером признали Джейсона Судейкиса за роль в "Теде Лассо", актрисой – Джин Смарт, сыгравшую в "Хитростях".

Победителями в номинации на лучшие женскую и мужскую роли в мини-сериале стала Аманда Сейфрид за работу в "Выжившей" и Майкл Китон, сыгравший в "Ломке".

Лучшим драматическим режиссером стал автор "Игры в кальмара" Хван Дон-хек. Майк Уайт победил как лучший сценарист и постановщик "Белого лотоса".

Ранее стало известно, что уроженка Воронежа, музыкальный редактор Лена Гликсон получила международную телевизионную премию "Эмми" за монтаж звука в сериале "Очень странные дела".

Она стала победителем в номинации "Лучший монтаж звука для комедийного или драматического сериала" за работу над эпизодом четвертого сезона сериала.

