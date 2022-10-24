Стали известны подробности второго сезона "Дома Дракона"

Фото: кадр из сериала "Дом Дракона"; режиссер – Мигель Сапочник, Грег Яйтанс, Клер Килнер; производство – Good Banana, Home Box Office

Стали известны подробности второго сезона сериала "Дом Дракона", сообщает Deadline.

Шоураннер Райан Кондал пообещал зрителям, что в продолжении будет больше войны, драмы и трагедии. Он заявил, что во втором сезоне сюжет будет быстрее набирать обороты.

По его словам, первый сезон должен был познакомить зрителя с главными героями, поэтому сюжет развивался достаточно медленно.

"Мы доберемся до зрелища. Но вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну", – добавил Кондал.

Кроме того, сценарист отметил, что будет и больше юмора. Он рассказал, что много забавных моментов должно быть с персонажем Мэтта Смита.

Ранее сообщалось, что в сериале "Дом Дракона" был обнаружен киноляп. Так, ошибку нашли в третьем эпизоде сериала, где в одной из сцен при чтении письма у короля Визериса Таргариена на пальцах были замечены зеленые хромакейные накладки.

Это связано с тем, что художник по визуальным эффектам не отредактировал предназначенные для него детали.

Премьера "Дома Дракона" состоялась в конце августа. Менее чем за три дня первую серию посмотрели 9,9 миллиона человек, что стало рекордом для сервиса HBO Max. Это на 350% больше числа зрителей, посмотревших премьеру "Игры престолов" в 2011 году.

Сериал продлили на второй сезон. Известно, что телеканал HBO заказал новые серии уже спустя несколько дней после премьеры. Первый сезон между тем состоит из 10 эпизодов.



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