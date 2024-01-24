Netflix планирует выпустить второй сезон "Игры в кальмара" в 2024 году

Фото: depositphotos/Mactrunk

Американский стриминговый сервис Netflix планирует выпустить второй сезон сериала "Игра в кальмара" до конца этого года. Об этом сообщает Deadline.

В Netflix отметили, что на 2024 год у сервиса множество планов, которые не получилось реализовать ранее из-за забастовок в прошлом году.

Во втором сезоне снова появится Ли Бен Хун в роли главного героя и Ви Ха Чжун, сыгравшего полицейского детектива Чжун Хо. В сериале также примут участие новые актеры – Йим Си Ван, Кан Ха Ныль, Пак Сон Хун и другие.

О продлении "Игры в кальмара" на второй сезон рассказал директор по контенту Netflix Тед Сарандос в январе 2022 года.

До этого сообщалось, что южнокорейский сериал стал самым популярным в истории Netflix – за 25 дней с момента премьеры он смог обогнать по просмотрам сериал "Бриджертоны", набравший 82 миллиона просмотров за первые четыре недели.

Трейлер второго сезона сериала "Игра в кальмара" появился в Сети