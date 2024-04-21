Второй сезон сериала "Игра в кальмара" выйдет во второй половине 2024 года

Фото: кадр из сериала "Игра в кальмара"; режиссер – Хван Дон-хек; производство – Netflix

Второй сезон нашумевшего южнокорейского сериала "Игра в кальмара" станет доступен для просмотра во второй половине 2024 года. Об этом изданию The Hollywood Reporter сообщил со-генеральный директор платформы Netflix Тед Сарандос.

Однако точной даты выхода продолжения приключенческого сериала он не назвал. Сюжет второй части также остается неизвестным.

Первый сезон сериала "Игра в кальмара" вышел в 2021 году. После выхода сериал стал самым популярным на Netflix за всю историю его существования.

Его сюжет разворачивается вокруг персонажей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации. Решить проблемы с деньгами им предлагают, приняв участие в игре на выживание.

