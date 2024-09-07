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Владимир Путин в День города назвал Москву надежным оплотом российской государственности. В рамках торжественной речи в концертном зале "Зарядье" президент поздравил жителей столицы с 877-летием города.

"Поздравляю с этим событием москвичей и, конечно, всех граждан нашей большой, необъятной страны, потому что у каждого из нас, где бы мы ни родились и ни выросли, особое отношение к столице нашего Отечества", – подчеркнул президент.

Глава государства добавил, что Москва всегда будет сердцем России, городом-героем и городом-тружеником. Столица отражает ценностный код многонационального народа страны, отметил президент.

Путин уверен, что Москва является одним из лучших мегаполисов мира по качеству жизни и возможностям самореализации граждан.

Кроме того, столица стала центром развития беспилотных технологий, а также крупнейшим производителем критически важных лекарственных препаратов. В городе продолжается активное строительство передовых предприятий, специализирующихся в сфере микроэлектроники, фотоники и других отраслях, подчеркнул Путин.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Он отметил, что жители столицы защищают Родину на передовой и работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Москва помогает приграничным регионам, а также продолжает развиваться сама, несмотря на трудное время, добавил мэр.

Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в столице 7 и 8 сентября. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00 7 сентября и с 15:00 до 20:00 8 сентября во всех административных округах.

