Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем города. Видео по случаю 877-летия Москва опубликовано в телеграм-канале мэра.

"Город-герой и город-труженик. Город детского смеха и мудрости убеленных седин. Город великих свершений и тихого семейного счастья. Город – родной дом для миллионов людей", – отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что Москва всегда остается надежной опорой для всей страны. Жители столицы защищают Родину на передовой и работают на предприятиях военно-промышленного комплекса. Москва помогает приграничным регионам, а также продолжает развиваться сама, несмотря на трудное время, добавил Собянин.

В 2024 году удалось сделать многое, отметил глава города. Он поблагодарил москвичей за их трудолюбие, мужество и стойкость, за их любовь к родному городу и верность своей стране. Он пожелал горожанам здоровья и долголетия.

"С днем рождения, Москва!" – поздравил Собянин.

Мероприятия, посвященные Дню города, пройдут 7 и 8 сентября. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00 7-го числа и с 15:00 до 20:00 8-го числа во всех административных округах.

Между тем в День города работа общественного транспорта в столице будет продлена. Зайти в метро и МЦК в ночь с 7 на 8 сентября можно будет до 02:00. Кроме того, продолжат работать традиционные 18 ночных маршрутов.