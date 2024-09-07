Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День города

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин в День города принял участие в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, а также к памятным знакам городам-героям. Также цветы возложили представители ветеранских и молодежных организаций Москвы.

Солдаты Преображенского полка вынесли три венка из красных гвоздик, белых хризантем и еловых ветвей. Их установили перед Вечным огнем. Затем гости мероприятия почтили павших за Родину минутой молчания. После этого прозвучал гимн России. В конце церемонии возложения состоялся проход роты Почетного караула.

7 сентября Собянин поздравил горожан с Днем города. В этом году Москва отмечает свое 877-летие. Площадки будут работать с 12:00 до 21:00 7-го числа и с 15:00 до 20:00 8-го числа во всех административных округах.

Между тем охрану общественного порядка в День города будут обеспечивать свыше 6,8 тысячи человек.

