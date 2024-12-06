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06 декабря, 11:54

Город

Обустройство спортивного бульвара завершено в Гольянове

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты обустроили спортивный бульвар в столичном районе Гольяново. Они завершили благоустройство территории вдоль Красноярской улицы, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

Там были обустроены современные детские площадки, скейт-парк и памп-трек.

"Очень важно, что местные жители получили возможность круглогодично заниматься спортом на свежем воздухе, вся необходимая инфраструктура теперь есть", – отметил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В скейт-парке и на памп-треке появились подиумы, трамплины и другие конструкции для трюков на скейтборде, самокате или велосипеде BMХ. Площадки подойдут как для новичков, так и для опытных спортсменов.

Кроме того, в спорткластере можно поиграть в настольный теннис, волейбол, стритбол и панна-футбол. На футбольном поле сделали каток с искусственным льдом, а возле него установили обогреваемые раздевалки и трибуны.

Также на спортбульваре оборудовали комплекс по скалолазанию "Русский ниндзя", лавочки и лежаки для отдыха. Напротив дома 5/36 на Красноярской улице появилась детская игровая зона.

Ранее столичные власти обновили инфраструктуру в трех крупных парках в ТиНАО. В их число вошли спортивный парк "Красная Пахра" в Краснопахорском районе, фестивально-прогулочный парк "Сосны" в районе Бекасово и прогулочный парк "Ручеек" во Внукове. Три эти зоны отдыха благоустроили еще в 2013 году, однако за прошедшее время их досуговая инфраструктура устарела.

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