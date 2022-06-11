Работы по благоустройству начались около станции "Варшавская" БКЛ метро

09:22
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Специалисты приступили к благоустройству территории около станции "Варшавская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в зону благоустройства включены Чонгарский бульвар и территории около метро и торгового центра "Варшавский".
"В рамках проекта приведем в порядок тротуары, расширим пешеходную зону, заменим асфальт на проезжей части, обустроим удобные парковочные карманы для автомобилистов вдоль Варшавского шоссе", – приводятся в сообщении слова Бирюкова.
Заммэра уточнил, что специалисты установят современные остановочные павильоны для пассажиров наземного транспорта. Также на указанном участке обновят систему освещения.
"Там, где необходимо, сделаем наземные пешеходные переходы с контрастным освещением, которое позволит "зебре" и пешеходам быть заметнее для водителей в темное время суток", – отметил Бирюков.
Он добавил, что около станции высадят свыше 60 деревьев и более 4,3 тысячи кустарников. Основные работы по благоустройству планируют завершить до конца года.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что Большая кольцевая линия метро сомкнется в конце 2022 – начале 2023 года.
Он напомнил, что в декабре 2021 года одномоментно были запущены 10 станций БКЛ. В первые месяцы ими пользовались ежедневно 570 тысяч человек. Благодаря открытию первого участка Большого кольца также разгрузились Сокольническая, Арбатско-Покровская, Таганско-Краснопресненская линии метро.
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