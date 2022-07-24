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Фото: 23.mchs.gov.ru
Один человек погиб в результате залпового ливня в Сочи. Об этом со ссылкой на региональный главк МЧС сообщает ТАСС.
"Подтверждена гибель одного человека", – говорится в сообщении.
За один час в Центральном районе города выпало не менее 55 миллиметров осадков. По данным спасателей, в настоящее время ливень прекратился.
В ведомстве также уточнили, что вода начинает сходить, однако местами сохраняются подтопленные участки. Также сообщается, что на улице Гагарина пожарные откачивают воду из подвального помещения станции скорой помощи. Других заявок на откачку воды, отметили в МЧС, пока не поступало.
23 июля из-за наводнения, которое возникло в результате непогоды, в Сочи развернули оперативный штаб. По данным местных властей, из-за ливня наблюдались колебания уровней воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В городе подтоплены дороги, придомовые территории. Продолжительные дожди стали причиной отключения электричества в некоторых районах.
На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. Жителям и гостям города рекомендовали принять все необходимые меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды. Пляжи временно закрыли для купания.
Сильнейший ливень накрыл Сочи
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