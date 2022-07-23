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Безопасность

13:05

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников

безопасность

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях и ДНР.

Официальные данные по ходу спецоперации представил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам военнослужащего, летательные аппараты были сбиты в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области. Кроме того, сбиты беспилотники в Терновых Подах и Калиновке Николаевской области.

Также сообщается об устранении летательных аппаратов в Цюрупинске Херсонской области и Харцызске и Горловке Донецкой Народной Республики.

Всего, по данным Минобороны РФ, с момента начала спецоперации были уничтожены уже 1,6 тысячи украинских военных беспилотников. Также устранены 260 самолетов, 144 вертолета и 357 зенитных ракетных комплексов.

Накануне в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Вооружение было поставлено на Украину из США.

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