13:05
Фото: ТАСС/Виталий Невар
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников в Херсонской и Харьковской областях и ДНР.
Официальные данные по ходу спецоперации представил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По словам военнослужащего, летательные аппараты были сбиты в районах населенных пунктов Топольское, Дмитровка, Новая Гнилица, Малая Камышеваха, Большие Проходы Харьковской области. Кроме того, сбиты беспилотники в Терновых Подах и Калиновке Николаевской области.
Также сообщается об устранении летательных аппаратов в Цюрупинске Херсонской области и Харцызске и Горловке Донецкой Народной Республики.
Всего, по данным Минобороны РФ, с момента начала спецоперации были уничтожены уже 1,6 тысячи украинских военных беспилотников. Также устранены 260 самолетов, 144 вертолета и 357 зенитных ракетных комплексов.
Накануне в ведомстве сообщили, что Вооруженные силы России за 15 дней уничтожили четыре пусковые установки ракетных систем залпового огня HIMARS. Вооружение было поставлено на Украину из США.
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