ВС России ликвидировали до 300 националистов "Черной сотни" в Краматорске

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ уничтожили пункт временной дислокации нацформирования "Черная сотня" в школе Краматорска, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он пояснил, что ударом высокоточного оружия наземного базирования был уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования, развернутый в здании школы № 23.

В результате ликвидировано до 300 националистов и более 40 единиц специальной техники.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

