Власти Сочи предупредили о подъеме уровня воды в реке Восточный Дагомыс

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Уровень воды в реке Восточный Дагомыс поднялся и приблизился к опасной отметке из-за залпового дождя в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщает официальный телеграм-канал администрации города.
В связи с этим были включены сиренно-речевые установки. Экипажи ДПС и ППС предупреждают местных жителей и отдыхающих о непогоде. Власти рекомендуют временно отказаться от отдыха у воды.
"Под руководством главы города работает оперативный штаб. Силы и средства по устранению последствий стихии находятся в режиме повышенной готовности", – говорится в публикации.
Ранее городские власти Сочи продлили запрет на купание в море. Отмечается, что на городских пляжах установили красные флаги, предупреждающие о запрете для купания. Спасатели уточняют, что загорать на пляже следует не ближе четырех метров от моря.
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение с порывами ветра до 22 метров в секунду. На юге страны также остается повышенная опасность формирования смерчей над Черным морем.
Позднее стало известно, что в Дагомысе девушку унесло в море. В разгар шторма она решила прогуляться по небольшому пирсу, несмотря на предупреждение спасателя. Было очень скользко, и девушка оказалась в воде.
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