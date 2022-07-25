В Херсонской области заявили, что Украины как государства фактически уже нет

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Украины как государства фактически уже нет, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает", – сказал он в интервью РИА Новости.

Стремоусов также сообщил, что на днях ВСУ предприняли очередную попытку контрнаступления на регион, но потерпели крах. По его словам, режим президента Украины Владимира Зеленского бездумно бросает людей на верную смерть, поскольку все атаки украинских военных заканчиваются безуспешно и приводят к большим потерям в рядах ВСУ.

Замглавы администрации Херсонской области добавил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсона, чтобы выпросить у Запада как можно больше денег.

Ранее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что польские власти рассматривают различные планы разделения территории Украины. Согласно одному из прорабатываемых планов, на "Восточных кресах" будет создано марионеточное государство, безопасность которого будет обеспечивать польская армия.

Другой план предусматривает формирование в центральных областях Украины буферной зоны, которая исключит прямое столкновение Польши с Россией. По словам Нарышкина, польские власти приступили к проработке этих планов, придя к выводу о неизбежной победе России, ДНР и ЛНР в противостоянии с киевским режимом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.