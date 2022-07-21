Захарова назвала агрессивными заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала заявления украинских властей о планах уничтожить Черноморский флот агрессивными и одиозными. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о планах киевского режима уничтожить Черноморский флот России и деоккупировать Крым. Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления Дмитрия Кулебы – это так называемый министр иностранных дел киевского режима. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров", – отметила Захарова.
Также она обратила внимание на заявления секретаря Совета нацобороны и безопасности Алексея Данилова о желании ударить американскими ракетами HIMARS по РФ, в частности Крыму.
Кроме того, Захарова выразила уверенность, что Донецкая Народная Республика будет полностью очищена от украинских боевиков в ближайшее время. По словам представителя МИД, Луганск и другие города республики находятся в большей безопасности после ее освобождения от ВСУ.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Данилова ударить по Крымскому мосту неприемлемыми. По словам пресс-секретаря главы РФ, заявление секретаря СНБО содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.
В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Данилова об ответной цели в связи с высказываниями об ударе по Крымскому мосту.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Киевский режим стремится уничтожить как можно больше людей в Донбассе – Захарова
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