Захарова назвала агрессивными заявления Киева о планах уничтожить Черноморский флот

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала заявления украинских властей о планах уничтожить Черноморский флот агрессивными и одиозными. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы обратили внимание на заявление заместителя министра обороны Украины Владимира Гаврилова о планах киевского режима уничтожить Черноморский флот России и деоккупировать Крым. Не менее одиозными и агрессивными выглядят заявления Дмитрия Кулебы – это так называемый министр иностранных дел киевского режима. Он продолжает грезить несбыточной мечтой о военном поражении России и отвергает даже гипотетическую возможность мирных переговоров", – отметила Захарова.

Также она обратила внимание на заявления секретаря Совета нацобороны и безопасности Алексея Данилова о желании ударить американскими ракетами HIMARS по РФ, в частности Крыму.

Кроме того, Захарова выразила уверенность, что Донецкая Народная Республика будет полностью очищена от украинских боевиков в ближайшее время. По словам представителя МИД, Луганск и другие города республики находятся в большей безопасности после ее освобождения от ВСУ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал угрозы Данилова ударить по Крымскому мосту неприемлемыми. По словам пресс-секретаря главы РФ, заявление секретаря СНБО содержит признаки противоправного деяния, которое необходимо проверить и за которое тот должен понести наказание.

В свою очередь, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил Данилова об ответной цели в связи с высказываниями об ударе по Крымскому мосту.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

