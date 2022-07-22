Путин предложил обсудить международные темы с членами Совбеза

Фото: kremlin.ru
Владимир Путин объявил о желании обсудить международные вопросы в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА Новости.
"Мы обсудим сегодня некоторые вопросы международной повестки дня. В начале хотел бы попросить Сергея Викторовича Лаврова рассказать о результатах его поездок за границу", – заявил президент России.
Глава государства отметил, что сам уже прочитал письменные доклады министра, а рассказать о событиях просит ради участников совещания.
В нем приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и руководитель Администрации президента Антон Вайно. Кроме того, на заседание были приглашены директор ФСБ Александр Бортников и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
О проведении оперативного совещания с Советом безопасности ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Владимир Путин работает в Ново-Огареве и посетит еще ряд непубличных мероприятий.
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