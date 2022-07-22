Путин проведет оперативное совещание с Совбезом 22 июля

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Владимир Путин в пятницу, 22 июля, проведет оперативное совещание с Советом безопасности. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент работает в Ново-Огареве и имеет в виду в середине дня провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", – сказал представитель Кремля ТАСС.

Песков уточнил, что другие мероприятия главы РФ в этот день будут непубличными.

Ранее Путин провел телефонный разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко. Политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая импортозамещение.

Также на переговорах президенты двух стран обсудили и международную повестку. Отдельно глава РФ сообщил коллеге о контактах, которые до этого прошли в Иране.