Два уголовных дела возбудили после смертельного ДТП в Башкирии

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Следователи возбудили два уголовных дела после ДТП с шестью погибшими в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Дела возбудили по части 5 статьи 264, части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

На место происшествия выехал прокурор республики Игорь Пантюшин.

"Прокуратура республики контролирует ход и результаты расследования уголовных дел. Ситуация находится на личном контроле прокурора субъекта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что микроавтобус Ford Transit направлялся из села Языково в Уфу. На 1 413-м километре трассы автомобиль въехал в КамАЗ, который стоял в крайней полосе на месте дорожных работ. В результате пострадали шесть человек.

По данным РИА Новости, в результате аварии госпитализировали 13 человек, среди которых восемь пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

