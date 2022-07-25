Мужчина проехал на мотоцикле на одном колесе по Кутузовскому проспекту в Москве. При этом водитель не только балансировал на гаджете, но и нарушил ПДД.

Мужчина разогнался до 100 километров в час. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

