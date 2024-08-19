Сервисный сбор для пользователей появится на "Яндекс Маркете"

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Сервисный сбор в размере 20 рублей за один заказ появится для пользователей на "Яндекс Маркете". Об этом РИА Новости заявили в пресс-службе сервиса.

По данным пресс-службы, основная цель маркетплейса – поддерживать качественный сервис для пользователей и продолжить запуск уникальных решений на рынке. Полученные средства от введения сервисного сбора будут направлены на расширение и поддержание технологической инфраструктуры, объяснили в компании.

"Яндекс Маркет" продолжит каждый год выделять порядка 10 миллиардов рублей на аренду серверов и оборудования, продление или покупку лицензионного ПО, увеличения числа IT-специалистов, а также на выплату им заработных плат. В рамках первого этапа нововведение коснется жителей Москвы и Подмосковья, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, затем перечень городов расширится. Сервисный сбор будет взиматься только за товары надлежащего качества, доставленные потребителю по всем заявленным условиям, и будет распространяться на все виды оплат и логистических схем.

Ранее семья из Ногинска заказала на одном из маркетплейсов ноутбук, однако вместо него в посылке был ржавый топор. Устройство, которое россияне купили, стоило 90 тысяч рублей. Сначала представители торговой площадки ответили на оформление возврата отказом, но после огласки ситуации в соцсетях вышли на связь и пообещали решить проблему.