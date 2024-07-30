Wildberries опроверг сообщения о продаже на маркетплейсе запрещенных товаров

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Wildberries опроверг утверждения о продаже запрещенных товаров на площадке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы компании.

Ретейлер отметил, что регулярно проверяет онлайн-витрину. Если там появляются карточки со спорными товарами, то они незамедлительно удаляются. Компания соблюдает требования законодательства РФ в отношении продажи запрещенных товаров, их перечень регулируется офертой, говорится в сообщении. Продавцы маркетплейса, принимая оферту, подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам российского законодательства и правилам площадки.

В Wildberries указали, что модерация карточек товаров проводится на основе визуальной и текстовой семантики, в том числе с применением технологий ИИ. Компания ориентируется как на законодательные запреты в части реализации товаров, так и на официальные требования госорганов с отсылками на соответствующие нормативные акты, добавил ретейлер.

Ранее одно из изданий написало об обнаружении на Wildberries запрещенных товаров. Среди них оказались оружие, символика нацистов и шпионское оборудование.

До этого сообщалось, что на указанном маркетплейсе появились футболки с кадрами покушения на бывшего американского президента Дональда Трампа. На одежде изображено фото политика с окровавленным ухом. Продукция представлена как в черном, так и в белом цветах. Стоимость товара составляет примерно две тысячи рублей.

