Финансист Коршунов: раздел Wildberries пройдет незаметно для партнеров

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Раздел Wildberries пройдет незаметно для партнеров. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов.

"В среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнерами", – отметил эксперт.

Он также добавил, что все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности. Как подчеркнул Коршунов, финансовый рынок напрямую раздел не затронет, поскольку Wildberries – частная компания.

23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову разобраться с ситуацией по объединению компании Wildberries с группой Russ Outdoor. Поручение он дал после слов Владислава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, о захвате компании.

Сама Бакальчук опровергла информацию о рейде. По ее словам, причиной изменений в фирме стал развод с ее мужем. Она также заявила, что Владислав владеет небольшой долей (1%) в Wildberries и не принимает участия в управлении компанией.

Владислав Бакальчук позже заявил, что они с женой не составляли брачный договор, поэтому компания и совместно нажитое в браке имущество будет поделено пополам при разводе. Он также добавил, что попытается бороться за семью и сделает все, чтобы сохранить бизнес.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль не будет вмешиваться в ситуацию вокруг объединения маркетплейса Wildberries и группы Russ. Он добавил, что власти не могут влезать в семейные или бизнес-отношения.