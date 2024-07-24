Эксперты рассказали о распространенных и неочевидных уловках на маркетплейсах

Маркетплейсы в РФ часто подталкивают к импульсивным покупкам. Этому способствуют специальные маркетинговые ходы, а также психологические уловки.

По объему аудитории российские онлайн-площадки конкурируют с поисковиками, медиа и соцсетями. Среднее время, которое человек проводит на маркетплейсе, – около 20 минут в день.



Как импульсивные покупки влияют на потребление? Подробнее о самых распространенных и неочевидных уловках – в эфире телеканала Москва 24.