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24 июля, 20:00

Экономика

Эксперты рассказали о распространенных и неочевидных уловках на маркетплейсах

Эксперты рассказали о распространенных и неочевидных уловках на маркетплейсах

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Аромастикеры будут размещать на продуктах в российских магазинах

Эксперты рассказали, как импульсивные покупки влияют на пользователей маркетплейсов

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Маркетплейсы в РФ часто подталкивают к импульсивным покупкам. Этому способствуют специальные маркетинговые ходы, а также психологические уловки.

По объему аудитории российские онлайн-площадки конкурируют с поисковиками, медиа и соцсетями. Среднее время, которое человек проводит на маркетплейсе, – около 20 минут в день.

Как импульсивные покупки влияют на потребление? Подробнее о самых распространенных и неочевидных уловках – в эфире телеканала Москва 24.

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