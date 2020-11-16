В Москве за сутки госпитализировали 1 217 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки госпитализировали 1 217 пациентов с COVID-19. На ИВЛ находятся 373 человека, сообщает Оперштаб.

За последние сутки в России выявили 22 778 случаев коронавируса в 85 регионах. Бессимптомное течение болезни зафиксировано в 5 640 случаях (24,8%).

На Москву пришлось 6 360 случаев, на Санкт-Петербург – 2 039, на Московскую область – 810.

Всего в РФ зарегистрировано 1 948 603 случая (+1,2%) коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 303 летальных случая, всего по стране умерли 33 489 человек.

В столице за сутки выздоровели еще 4 244 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 371 857.