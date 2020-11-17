Еще 5 274 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве еще 5 274 пациента вылечились от COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 377 131", – говорится в сообщении.

Отмечается, что перед выпиской врачи проводят специальные исследования, нацеленные на подтверждение отсутствия заболевания. Те пациенты, которые остаются под медицинским наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Специалисты напомнили, что вылечившиеся от коронавируса могут стать донорами плазмы крови. Она используется в лечении COVID-19. Желающим необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870 45 16.

За прошедшие 24 часа в столице скончались 74 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Также у них был подтвержден диагноз "пневмония".

Ранее профессор Центра Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что ученые получают все больше подтверждений повторного заражения коронавирусом. Это связано с тем, что защита, которую организм выработал в ходе борьбы с COVID-19, может быть недостаточной. Поэтому он призвал к соблюдению мер предосторожности даже вылечившихся от коронавируса.

Выздоровевшие от COVID-19 все равно должны носить маску, считает эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Михаил Лебедев. По его словам, это связано с тем, что переболевший коронавирусом какое-то время может быть переносчиком инфекции.