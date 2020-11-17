В Москве скончались 74 пациента с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В Москве скончались 74 пациента с положительным результатом теста на COVID-19. Как сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, у них также был подтвержден диагноз "пневмония".

За последние сутки в столице выявили 6 360 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 4 244 пациента вылечились. Всего в столице от COVID-19 выздоровели 371 857 человек.

По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 53,7 миллиона случаев заражения, свыше 1,3 миллиона человек скончались. В России зарегистрировано 1 948 603 случая COVID-19, вылечились 1 453 849 человек, скончались 33 489.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее сообщила о продолжающемся росте заболеваемости коронавирусом в 25 регионах страны. При этом, по ее словам, в двух субъектах началось замедление, а в трех – снижение показателей.